Doseology Sciences Inc. a annoncé la nomination de Shawn Balaghi en tant que PDG et directeur financier par intérim de la société, avec effet immédiat. Shawn Balaghi apporte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des marchés financiers à l'échelle mondiale, en occupant des postes clés dans les domaines de la finance, du développement d'entreprise et de la planification stratégique. Auparavant, il a été directeur général, directeur financier et directeur de plusieurs sociétés cotées en bourse et a travaillé en étroite collaboration avec certains des plus grands cabinets d'audit indépendants du Canada et des États-Unis.

Shawn a levé plus de 300 millions de dollars de fonds pour plusieurs start-ups et les a conduites à des cotations en bourse au Canada, aux États-Unis et en Allemagne. Shawn est président, directeur et cofondateur de RED Bioscience depuis juillet 2020, et a mené avec succès des essais à l'Université de Colombie-Britannique sur une formulation entièrement naturelle qui prévient et désactive plusieurs variantes du virus Covid. La société a également annoncé que Pratik Patel a démissionné de ses fonctions de directeur financier, de directeur général par intérim et d'administrateur de la société et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs.