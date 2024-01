Dotdigital Group Plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des logiciels intuitifs en tant que service (SaaS) via une plateforme d'automatisation du marketing omnicanal et des services gérés aux professionnels du marketing numérique. La plateforme d'engagement des clients de l'entreprise est une plateforme SaaS et d'automatisation du marketing omnicanal qui permet à ses clients de communiquer avec leurs clients au bon moment, avec le bon message à la bonne personne par le bon canal. La technologie de l'entreprise s'intègre aux plateformes de commerce électronique et de gestion de la relation client (CRM) pour créer un moteur de marketing robuste qui soutient les activités basées sur la connaissance et améliore la croissance de l'entreprise. L'entreprise opère principalement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), aux États-Unis et en Asie-Pacifique (APAC). Ses filiales comprennent Dotdigital EMEA Limited, Dotdigital Inc, Dotdigital APAC Pty Limited, dotmailer Development Ltd et Dotdigital B.V.

Secteur Logiciels