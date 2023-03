Le bénéfice intérimaire de Dotdigital chute malgré la hausse des revenus

dotdigital Group PLC - marketing en ligne basé à Londres - affiche un chiffre d'affaires de 33,8 millions de GBP pour le semestre clos le 31 décembre, soit une hausse de 9,4 % par rapport aux 30,9 millions de GBP, principalement due à "l'expansion du chiffre d'affaires net mais aussi à la croissance des volumes de SMS". Le bénéfice avant impôt s'élève à 7,4 millions de GBP, soit une baisse de 14 % par rapport aux 8,6 millions de GBP, car les frais administratifs passent à 19,2 millions de GBP, contre 16,5 millions de GBP un an plus tôt. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'élève à 11,1 millions GBP, en légère baisse par rapport aux 12,2 millions GBP de l'année précédente. Pour l'avenir, la société se dit encouragée par les progrès réalisés au cours de la période.

Le directeur général Milan Patel déclare : "Nous sommes heureux de faire état d'une nouvelle période de croissance rentable et d'exécution conforme à notre stratégie, alors que nous commençons à réaliser les avantages de nos fonctions opérationnelles renforcées suite aux investissements de la période précédente. Nous entrons dans la seconde moitié de l'année avec un pipeline d'opportunités plus solide, soutenu par un modèle d'entreprise rentable, générateur de trésorerie et des revenus récurrents croissants. Bien que nous restions conscients de l'incertitude macroéconomique, la force de notre proposition de valeur, notre expertise à travers les secteurs et l'expansion du marché adressable nous donnent confiance pour répondre aux attentes du marché."

Cours actuel de l'action : 94,05 pence, en baisse de 3,0% le mardi vers midi à Londres

Évolution sur 12 mois : +62%.

