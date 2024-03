Dotstay SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur des services en ligne. Dotstay est une société active dans le secteur de l'immobilier en tant qu'opérateur de relocation et de gestion immobilière pour les baux à moyen et long terme. Le produit principal est la plateforme/site web, qui permet à toute personne ayant besoin de se relocaliser dans une nouvelle ville d'être guidée par un assistant personnel tout au long de son parcours de relocalisation. Les services sont proposés pour les villes de Turin, Florence, Rome et Milan. La plateforme offre un certain degré de personnalisation en permettant d'indiquer des préférences personnelles sur le type de loyer, de quartier et de maison en fonction de ce que le client recherche. En outre, l'entreprise propose aux propriétaires des services de gestion immobilière et de location.

Secteur Internet