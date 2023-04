Dotstay clôture l'exercice 2022 sur une perte, mais son chiffre d'affaires augmente 03/04/2023 | 11:44 Envoyer par e-mail :

(Alliance News) - Dotstay Spa a approuvé lundi ses résultats pour l'exercice 2022, faisant état d'une valeur de production de 413 000 euros, en hausse de 48 % par rapport aux 279 000 euros de décembre 2021. Le revenu total s'est élevé à 375 000 euros, soit une hausse de 75 % par rapport aux 214 000 euros de 2021. En 2022, cependant, la société a enregistré une perte de 252 000 EUR, contre 22 000 EUR au 31 décembre 2021. L'Ebitda est négatif de 145 000 euros, contre 16 600 euros au 31 décembre 2021. L'Ebit est négatif de 223 000 euros contre 18 000 euros au 31 décembre 2021. La position financière nette positive est de 1,9 million d'euros, y compris l'encaissement des créances des actionnaires le 9 janvier 2023 liées à l'augmentation de capital lors de l'introduction en bourse, contre une position positive de 33 000 milliers d'euros au 31 décembre 2021. Les immeubles en gestion directe sont passés à 22 contre 8 au 31 décembre 2021. Compte tenu de l'évolution du marché, l'un des objectifs de la société pour l'année en cours est d'offrir ses produits et services également dans des zones géographiques où elle n'est pas encore présente aujourd'hui, peut-on lire dans la note de la société. En outre, la société a l'intention de rechercher et d'acquérir de nouvelles propriétés, afin de répondre à la demande croissante des utilisateurs et de renforcer ses activités. "Cette activité, en vue d'une croissance à long terme, se déroule parallèlement au renforcement des activités de marketing et à la sélection de nouvelles ressources à inclure dans la structure de la société, afin d'identifier un nombre croissant de propriétés à offrir au nombre croissant d'utilisateurs", ajoute la société dans la note. Dotstay est stable à 6,00 euros par action. Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés. Toute l'actualité sur DOTSTAY S.P.A 2022 4AIM Sicaf, la société d'investissement Dotstay entre en bourse AN