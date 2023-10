(Alliance News) - Dotstay Spa a annoncé mercredi que les propriétés sous gestion au 30 septembre ont augmenté d'une unité, passant de 18 unités au 30 juin à 19 unités.

Les propriétés en location directe, quant à elles, sont passées de 37 à 50 au milieu de l'année.

Alessandro Adamo, fondateur et PDG de Dotstay, a déclaré : "Conformément à la reprise de l'activité après la crise du Kosovo-19 et à l'augmentation conséquente des demandes de propriétés de la part des étudiants et des travailleurs, nous avons choisi d'augmenter la part des propriétés louées directement. Cette décision, mise en évidence par les chiffres présentés aujourd'hui, est conforme à la nouvelle stratégie de l'entreprise, qui découle d'une opportunité importante sur le marché actuel : la tendance à préférer les locations à long terme aux locations à court terme".

L'action Dotstay a clôturé mercredi inchangée à 7,00 euros par action.

