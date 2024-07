(Alliance News) - Dotstay Spa a déclaré jeudi que son conseil d'administration avait examiné les indicateurs clés de performance relatifs à l'immobilier au 30 juin, révélant qu'il y avait 14 propriétés sous gestion immobilière et qu'elles étaient restées stables par rapport à celles du premier semestre 2023, tandis qu'il y avait 51 propriétés en location directe, contre 54 en 2023.

Alessandro Adamo, fondateur et PDG de Dotstay, a commenté : "Au cours des derniers mois, nous avons travaillé pour étendre notre portée, grâce à la signature de partenariats avec des réalités qui pourraient augmenter le nombre de bénéficiaires de notre offre. Je me réfère aux récents accords, déjà communiqués au marché, avec Domus Academy à Milan et avec un prestigieux institut universitaire milanais. Nous pensons que ces partenariats pourraient nous garantir un plus grand nombre de clients parmi les étudiants de l'extérieur de Milan et les professeurs d'université, qui ont besoin de trouver un logement confortable en peu de temps".

"Dotstay est en mesure de soutenir ce public de manière efficace et rapide, principalement grâce à nos Angel Tours et à notre plateforme innovante. Nous nous sommes concentrés sur le développement commercial de l'entreprise et nous récoltons déjà les fruits de la stratégie que nous avons mise en place".

Dotstay est dans le vert de 1,6 pour cent à 2,54 euros par action.

