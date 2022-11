Dottikon ES améliore sa rentabilité semestrielle malgré les coûts

Zurich (awp) - Le chimiste de spécialités Dottikon ES est parvenu à améliorer sa rentabilité au premier semestre de son exercice décalé 2022-2023 clos fin septembre, malgré une envolée des coûts tous azimuts.

Le groupe argovien a indiqué avoir plus que doublé sur un an ses charges de matériel, en raison de l'envolée des coûts de l'énergie et des matières premières. Les dépenses liées au personnel ont également augmenté à cause de la hausse des salaires et du nombre d'employés, selon un communiqué publié mardi.

Pendant la période sous revue, le résultat d'exploitation (Ebit) a augmenté de 34,9% à 37,5 millions de francs suisses, alors que la marge opérationnelle a crû de 0,7 point à 28,0%. Le bénéfice net a quant à lui bondi de 62,8% à 38,9 millions.

Le chiffre d'affaires, déjà dévoilé fin octobre, a été confirmé en hausse de 31,4% à 133,8 millions.

La direction a également confirmé viser pour l'ensemble de l'exercice des recettes nettes supérieures à celles de l'exercice précédent.

