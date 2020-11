Le patron de Dottikon ES veut rester seul maître à bord

Dottikon (awp) - Le directeur général (CEO) et président du conseil d'administration du groupe chimique Dottikon ES, Markus Blocher, n'entend pas de sitôt céder le contrôle de l'entreprise. "Je ne vais sans doute jamais passer sous une participation de deux tiers", a-t-il confié dans un entretien publié dans les journaux de CH Media.

Le fils de l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher souhaite cependant augmenter la part du flottant à au moins 20%, ce qui permettrait à l'action de figurer dans l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) de la Bourse suisse, "ce qui nous permettrait d'accéder à de nouveaux investisseurs".

Actuellement détenteur de plus de 70% de Dottikon ES, le dirigeant estime que les risques liés à la prochaine phase d'expansion devraient être répartis sur quelques épaules supplémentaires. Selon lui, le renforcement des capacités de production représente un risque autrement plus important que celui des capacités de recherche et développement (R&D).

Le chimiste argovien projette d'investir pas moins de 275 millions de francs suisses dans un nouveau site de production polyvalent pour les substances pharmaceutiques, dont la mise en service est prévue pour 2025.

"En ma qualité de propriétaire, je préfère investir les montants réalisés par l'entreprise plutôt dans de nouveaux projets entrepreneuriaux", affirme Markus Blocher, soulignant qu'en dépit de bons résultats, aucun dividende n'a été versé ces dernières années.

Vendredi, le groupe a fait état d'une hausse sensible de ses recettes et de ses bénéfices au premier semestre 2020/21. La direction table pour l'ensemble de l'exercice sur un chiffre d'affaires de plus de 200 millions de francs suisses, à comparer aux 174,8 millions réalisés en 2019/20.

