Dottikon ES Holding AG est une société holding basée en Suisse qui est spécialisée dans la chimie dangereuse et se concentre sur la synthèse exclusive de produits chimiques fins pour les industries pharmaceutiques et chimiques. Sa gamme de produits comprend des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et des intermédiaires pharmaceutiques, ainsi que des produits chimiques industriels. Ses produits pharmaceutiques entrent dans la composition de médicaments destinés à traiter, entre autres, les maladies cardiaques, l'asthme, l'hypertension artérielle et les ulcères. Les produits finis industriels de Dottikon ES Holding AG comprennent des additifs alimentaires, des cosmétiques, des produits électrochimiques, des produits photochimiques et des produits chimiques agricoles. La société propose également des installations de distillation et des évaporateurs à couche mince pour le recyclage des solvants, ainsi que des incinérateurs à haute température pour le traitement des déchets dangereux. Au 31 mars 2012, la société possédait deux filiales à 100 % : DOTTIKON EXCLUSIVE SYNTHESIS AG et DOTTIKON ES MANAGEMENT AG. Elle détenait également une participation de 33,9 % dans SYSTAG, System Technik AG.

Secteur Produits pharmaceutiques