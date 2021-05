Dottikon ES a enregistré des résultats solides lors de son exercice 2020/21

Zurich (awp) - Le chimiste de spécialités Dottikon ES a vu ses recettes, sa rentabilité et son bénéfice croître lors de son exercice 2020/2021, clos fin mars. Mais ses actionnaires se passeront une nouvelle fois de dividende.

Le groupe argovien a enregistré un chiffre d'affaires net en hausse de 25,2% sur un an, à 218,9 millions de francs suisses, selon le communiqué paru vendredi. Dottikon ES attribue cette progression à la hausse des commandes de produits finis et semi-finis. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 44% à 79,8 millions, pour une marge afférente de 36,4% contre 31,7% un an plus tôt.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) a augmenté de près des deux tiers à 60,6 millions quand la marge a atteint 27,7% après 20,9%. Le bénéfice net a lui bondi de 58% à 52,3 millions.

Pour son exercice 2021/22, l'entreprise table sur des recettes supérieures à l'exercice précédent.

