Dottikon ES précise les contours de son augmentation de capital

Zurich (awp) - Le chimiste des réactions aléatoires et sous-traitant pharmaceutique Dottikon ES détaille vendredi les contours de l'augmentation de capital annoncée une semaine auparavant et destinée à alimenter l'extension de son site principal en Argovie. L'opération doit donner lieu à la création de plus de 200 postes de travail.

L'entreprise compte émettre jusqu'à 1,27 million de nouvelles actions - soit 10% du capital existant - d'une valeur nominale de 1 centime chacune. Les actionnaires existants disposeront de droits de préemption non négociables, avec un ratio de souscription de 10 pour un. Une fourchette de 160 à 195 francs suisses a été établie pour l'exercice des droits de souscription.

Une émission intégrale à un prix dans le milieu de cette fourchette produirait, frais de transaction déduit, un apport de liquidités de 220,4 millions, calcule le groupe dans son communiqué.

Les titres n'ayant pas trouvé preneurs lors du tour préliminaire feront l'objet d'une constitution de carnet d'ordre publique, aux mêmes conditions tarifaires.

Dottikon rappelle au passage que son actionnaire principal Markus Blocher, fils de l'ancien tribun UDC Zurichois Christoph Blocher, entend exercer jusqu'à 25% de ses droits directs et indirects de préemption, afin notamment d'éviter de laisser sa large majorité glisser sous un seuil de deux tiers.

Le flottant doit néanmoins progresser au-delà de la marque des 21%.

