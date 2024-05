DoubleDown Interactive Co Ltd est une société basée en Corée qui se consacre principalement au développement et à la fourniture de jeux en ligne. La société développe et fournit principalement des jeux en ligne et mobiles. Ses principaux produits sont DoubleDown Casino, DoubleDown Fort Knox, DoubleDown Classic et Ellen's Road to Riches. L'entreprise exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers, notamment aux États-Unis.

Secteur Casinos et jeux