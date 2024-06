Doubleview Gold Corp. est une société canadienne d'exploration et de développement miniers basée à Vancouver, en Colombie-Britannique. La société se concentre sur l'exploration et le développement de ressources minérales de grande valeur, notamment le cuivre, le scandium, l'or, l'argent et d'autres métaux précieux. Les projets de la société comprennent la propriété Hat Copper-Gold et la propriété Red Spring Copper-Silver-Gold. La propriété Hat Copper-Gold est située à 50 kilomètres (km) au nord-ouest de Telegraph Creek, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. La propriété de cuivre-or Hat est située dans le district de Stikine qui comprend les importants gisements de cuivre de Galore Creek, Schaft Creek, Red Chris et Kutcho. La propriété de cuivre et d'or de Hat est soumise à une redevance de 2 % sur les revenus nets de fonderie (NSR). La propriété de cuivre-argent-or Red Spring est située à environ 120 kilomètres (km) au nord de Smithers, en Colombie-Britannique. La propriété Red Spring est située dans le territoire traditionnel revendiqué de 27 250 kilomètres carrés de la Première Nation Takla.

Secteur Sociétés minières intégrées