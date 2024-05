DÜSSELDORF (dpa-AFX) - La chaîne de parfumeries Douglas a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice opérationnel augmenter au deuxième trimestre. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), corrigé des effets exceptionnels, des trois mois à fin mars a augmenté de 16,2 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 146 millions d'euros, a annoncé mercredi à Düsseldorf l'entreprise fraîchement revenue sur le marché boursier. En raison notamment des coûts liés à la sortie de la Bourse, une perte de 41,3 millions d'euros a toutefois été enregistrée au final. Un an auparavant, la perte était encore un peu plus élevée. Mi-avril, Douglas avait déjà donné les premiers chiffres de son chiffre d'affaires. Celui-ci a augmenté de 11,5 pour cent pour atteindre 958,4 millions d'euros.

L'entreprise a confirmé ses prévisions pour l'année en cours et ses objectifs à moyen terme : Ainsi, le résultat net devrait augmenter de 7 pour cent par an, tandis que la marge opérationnelle devrait se situer à 18,5 pour cent. Au deuxième trimestre, elle s'est améliorée par rapport à la même période de l'année précédente, passant de 14,6 à 15,2 pour cent. Cette évolution est conforme aux attentes pour atteindre l'objectif, a-t-on précisé.

Douglas était revenu à la Bourse de Francfort en mars. En tant qu'anciens propriétaires, l'investisseur financier CVC et la famille fondatrice Kreke restent les principaux actionnaires. CVC détient indirectement plus de la moitié du capital-actions. Douglas était déjà coté en bourse de 1966 à 2013, date à laquelle l'investisseur financier Advent et la famille Kreke avaient retiré l'entreprise de la bourse /ngu/lew/jha/.