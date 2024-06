ZURICH (dpa-AFX Broker) - La banque suisse UBS a relevé son objectif de cours pour Douglas de 26,50 à 27,00 euros et maintenu sa recommandation à "acheter". L'analyste Sreedhar Mahamkali a écrit dans une étude publiée lundi que l'évolution de l'activité au cours du premier semestre indiquait des attentes toujours plus élevées pour la chaîne de parfumeries. La hausse des marges a été plus forte que sa prévision pour l'exercice et soutient clairement l'objectif de l'entreprise. Celle-ci est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de croissance à moyen terme et l'action est valorisée de manière attrayante. Mahamkali a légèrement relevé ses prévisions de résultats /gl/ngu.

