Douglas Dynamics, Inc. est un fabricant et un équipementier d'accessoires et d'équipements pour camions de travail. La société opère à travers deux segments : Work Truck Attachments et Work Truck Solutions. Le segment Work Truck Attachments est engagé dans la fabrication et la vente d'accessoires de contrôle de la neige et de la glace et d'autres produits vendus sous les marques FISHER, SNOWEX et WESTERN, ainsi que ses produits intégrés verticalement. Il propose une gamme de chasse-neige et d'épandeurs de sable et de sel pour camions légers. Le segment Work Truck Solutions fabrique des produits de déneigement et de déglaçage pour les municipalités sous la marque HENDERSON, ainsi que des accessoires et des solutions de stockage sous la marque HENDERSON, la marque DEJANA et ses sous-marques connexes. Les produits Work Truck Solutions consistent en des équipements pour camions et véhicules sur lesquels sont fixés des éléments d'équipement, des carrosseries de camions, des rayonnages et des solutions de stockage, et qui sont généralement utilisés par les utilisateurs finaux à des fins professionnelles.

Secteur Véhicules et machines lourdes