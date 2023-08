Douglas Elliman Inc. propose une suite de services et d'investissements immobiliers basés sur la technologie. La société s'occupe du courtage résidentiel dans la région métropolitaine de New York, qui comprend la ville de New York, Long Island, Westchester et les Hamptons, et aux États-Unis. Elle exploite également des sociétés de gestion de propriétés, de titres et d'escrow, entre autres services auxiliaires. La société est également engagée dans la gestion de coopératives, de condominiums et d'immeubles locatifs par le biais de sa filiale, Residential Management Group, LLC, qui exerce ses activités sous le nom de Douglas Elliman Property Management. Residential Management Group fournit une gamme complète de services de gestion payants pour environ 360 propriétés représentant environ 56 500 unités dans la ville de New York, le comté de Nassau, Long Island City et le comté de Westchester. Elle est également engagée dans la fourniture de services d'assurance titres par le biais de sa filiale DE Title Services.

Secteur Services immobiliers