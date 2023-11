Une plainte déposée lundi accuse le Real Estate Board of New York (REBNY) et plus de deux douzaines de sociétés de courtage et d'entreprises de s'être entendues pour gonfler artificiellement les commissions versées aux agents qui aident à vendre des biens immobiliers résidentiels à Manhattan.

La proposition de recours collectif contre le groupe professionnel REBNY, le Corcoran Group, Douglas Elliman et d'autres sociétés fait suite à un verdict rendu le 31 octobre par un jury fédéral du Missouri, qui a accordé 1,78 milliard de dollars à des vendeurs de maisons, dans une affaire similaire contre la National Association of Realtors et plusieurs sociétés de courtage.

Ce verdict, qu'un juge peut tripler pour atteindre plus de 5,3 milliards de dollars, pourrait bouleverser des pratiques vieilles de plusieurs décennies qui obligent les vendeurs à verser des commissions aux courtiers des acheteurs. La NAR doit faire face à au moins deux autres propositions d'actions collectives similaires.

Dans l'action intentée lundi devant le tribunal fédéral de Manhattan, le plaignant Monty March a déclaré que les commissions sur les ventes résidentielles à Manhattan restaient stables, de l'ordre de 5 à 6 %, malgré la flambée des prix de l'immobilier, le prix moyen d'un appartement dépassant les 2 millions de dollars d'ici le début de 2022.

Selon M. March, les vendeurs qui utilisent le service d'inscription de REBNY ne devraient pas payer des commissions de 2,5 % à 3 % aux courtiers des acheteurs, étant donné que les commissions sont moins élevées sur les marchés "pleinement concurrentiels" tels que Brooklyn, où elles sont négociées séparément et s'élèvent en moyenne à 1 %.

Carl Hum, avocat général de REBNY, a déclaré que le groupe examinait la plainte avec ses avocats et qu'il était convaincu que les pratiques et procédures de son service d'inscription "respectaient toutes les lois pertinentes".

Corcoran et Douglas Elliman n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

M. March a déclaré avoir payé des commissions excessives lors de la vente récente d'une propriété dans l'Upper East Side de Manhattan. Les registres de propriété montrent qu'il y a vendu un appartement pour 5,6 millions de dollars en juillet 2022.

À partir du 1er janvier, REBNY commencera à exiger des vendeurs, et non de leurs courtiers, qu'ils paient directement les commissions aux courtiers des acheteurs, afin de promouvoir "la transparence et la confiance des consommateurs sur le marché résidentiel".

M. March a déclaré qu'il n'était pas certain que cette mesure entraînerait une baisse des commissions ou retarderait les ventes pendant que les courtiers des acheteurs négocient avec les vendeurs.

L'action en justice vise à obtenir des dommages et intérêts pour les vendeurs de biens immobiliers résidentiels à Manhattan au cours des quatre dernières années qui ont versé des commissions aux courtiers acheteurs en vertu des règles de REBNY.

L'affaire est March v. Real Estate Board of New York et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-09995. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; édition de Jonathan Oatis)