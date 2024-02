Douglas Emmett, Inc. est une société de placement immobilier (FPI) entièrement intégrée, auto-administrée et autogérée. La société possède et exploite des immeubles de bureaux et des immeubles multifamiliaux situés dans les sous-marchés côtiers de Los Angeles et d'Honolulu. Elle opère à travers deux segments : le segment des bureaux et le segment des immeubles multifamiliaux. Les services offerts par le segment des bureaux comprennent principalement la location d'espaces de bureaux et d'autres services aux locataires, y compris la location de parkings et d'espaces de stockage. Les services de son segment multifamilial comprennent principalement la location d'appartements et d'autres services aux locataires, y compris la location de parkings et d'espaces de stockage. Les biens immobiliers de la société sont situés dans les quartiers de Beverly Hills, Brentwood, Burbank, Century City, Olympic Corridor, Santa Monica, Sherman Oaks/Encino, Warner Center/Woodland Hills et Westwood dans le comté de Los Angeles, en Californie, et à Honolulu, à Hawaï. Elle possède un portefeuille composé de 17,7 millions de pieds carrés de bureaux et de 5 013 appartements multifamiliaux.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial