L'opérateur de plateforme de streaming en direct DouYu International Holdings a déclaré lundi qu'il avait formé un comité de gestion intérimaire pour gérer ses opérations, suite à l'arrestation de son directeur général.

Le comité est composé de Mingming Su, directeur et responsable de la stratégie, Hao Cao, directeur et vice-président, et Simin Ren, vice-président, et gérera les opérations jusqu'à nouvel ordre.

La semaine dernière, DouYu a déclaré que son directeur général et président Chen Shaojie avait été arrêté le 16 novembre dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays.

Le 22 novembre, la police de Chengdu a publié un avis annonçant l'arrestation d'un homme de 39 ans prénommé Chen, soupçonné d'avoir ouvert un casino.

Soutenu par le géant technologique chinois Tencent, DouYu est la première plateforme de streaming de jeux vidéo en Chine en termes de nombre d'utilisateurs.

La semaine dernière, DouYu a également nommé Simin Ren au poste de vice-président.