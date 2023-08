(Alliance News) - Le conseil d'administration de doValue Spa a approuvé mercredi le rapport financier semestriel pour les six mois se terminant le 30 juin, faisant état d'un bénéfice net hors éléments non récurrents de 16,9 millions d'euros, en baisse par rapport aux 23,3 millions d'euros du premier semestre 2022.

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 208,0 millions d'euros, en baisse par rapport aux 237,9 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

L'Ebitda hors éléments non récurrents pour la période s'est élevé à 79,9 millions d'euros, en baisse par rapport aux 83,7 millions d'euros du premier semestre 2022.

La dette nette s'élevait à 479,0 millions d'euros au 30 juin, contre 432,7 millions d'euros au 31 mars.

L'effet de levier au 30 juin était de 2,4x, en hausse par rapport à 2,2x au 31 mars et en baisse par rapport à 2,3x au 31 juillet.

Dans un scénario caractérisé par une évolution prometteuse pour le premier semestre 2023, le groupe s'est vu confier environ 4,5 milliards d'EUR de nouvelle valeur comptable brute, dont 2,0 milliards d'EUR provenant de flux à terme et 2,5 milliards d'EUR de nouveaux mandats, couvrant le marché italien, la région hellénique et l'Ibérie, avec 900 millions d'EUR pour les deux premiers et 700 millions d'EUR pour le dernier, avec un afflux croissant de nouveaux clients qui enrichissent encore le portefeuille du groupe.

En ce qui concerne l'avenir, "les conditions macroéconomiques actuelles laissent présager une phase de récession dans les mois à venir : les difficultés financières auxquelles les ménages et les entreprises pourraient être confrontés en raison de taux d'intérêt élevés et d'une inflation soutenue pourraient conduire à une augmentation de la production de NPE. "Le pipeline de mandats de service potentiels pour 2023-2024 à travers l'Europe du Sud est actuellement estimé par doValue à environ 58 milliards d'euros et, compte tenu des défis macroéconomiques qui prévalent, est susceptible de continuer à croître au cours des prochains trimestres", a expliqué la société dans une note.

"Plus généralement, l'activité de doValue est soutenue par des facteurs exogènes favorables à moyen et long terme, en particulier parce que la réglementation bancaire stricte actuelle continuera à pousser les banques à gérer leurs bilans de manière très proactive et à maintenir de faibles ratios NPE à l'avenir. En outre, le modèle d'externalisation établi a été étendu des NPL aux UTP, en particulier en Italie, et pourrait être étendu à l'ensemble des crédits, ce qui représente une nouvelle opportunité de croissance pour le groupe".

L'action de doValue a clôturé en baisse de 2,8 % mercredi, à 4,32 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

