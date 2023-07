(Alliance News) - La Piazza Affari s'est négociée à la hausse juste en dessous du niveau de 28 800 points jeudi à la mi-séance, bien qu'une ambiance générale de prudence ait prévalu, les salles de marché se concentrant sur les rapports trimestriels et semestriels qui occuperont bientôt le devant de la scène, ainsi que sur les décisions habituelles de politique monétaire de la Fed et de la BCE prévues pour la semaine prochaine.

Le FTSE Mib est en hausse de 0,3 % à 28 793,04, le Mid-Cap est en baisse de 0,2 % à 42 391,48, le Small-Cap est dans le vert de 0,2 % à 26 798,84, et l'Italie Growth est dans le rouge de 0,1 % à 9 086,79.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,6 %, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,3 % et le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,2 %.

Sur la liste des valeurs sûres, les achats sur Tenaris, qui est en hausse de 1,9 pour cent avec un nouveau prix à 14,69 EUR, se positionnent pour la quatrième session à clôturer du côté haussier.

Saipem, d'autre part, est en hausse de 1,5%, se dirigeant vers sa troisième session haussière.

BPER Banca, quant à elle, progresse de 1,5 %, avec un nouveau cours à 2,98 euros. UBS a relevé son objectif de cours sur le titre à 5,00 euros, contre 3,70 euros auparavant.

Fincantieri et Leonardo - respectivement en hausse de 1,8% et en baisse de 0,2% - ont annoncé qu'Orizzonte Sistemi Navali, la coentreprise détenue à 51% par le premier et à 49% par le second, a signé un accord-cadre avec la Direction de l'armement naval du Secrétariat général de la défense pour le maintien en condition opérationnelle du porte-avions Cavour et des destroyers Orizzonte Andrea Doria et Caio Duilio de la marine italienne. L'accord a une valeur totale maximale de 190 millions d'euros et expirera à la fin de l'année 2028. Dans les prochains jours, le premier contrat de mise en œuvre devrait être signé entre le maître d'œuvre OSN et Navarm, couvrant les deux premières années de service.

Dans le rouge, STMicroelectronics abandonne 1,0%, après 0,3% dans le vert la veille.

Ferrari a également chuté de 1,0%, marquant ainsi sa quatrième séance de baisse.

Du côté des valeurs moyennes, GVS a progressé de 4,1%, après les deux précédentes séances de hausse.

Les quarts d'heure sont également élevés pour Salcef, qui relève la barre avec une hausse de 1,3%, avec un prix de 22,85 euros par action. Le titre - sur la plateforme MarketScreener avec la moyenne de trois analystes - a un objectif de cours moyen de 26,26 euros, ce qui le rend sous-évalué de plus de 16%.

Cementir Holding, d'autre part, a gagné 1,3%, se dirigeant vers la troisième séance à terminer sur une note positive.

Mondadori Editore a clôturé en baisse de 1,6%, se dirigeant vers le quaternaire baissier.

Anima Holding s'est plutôt négocié en dessous du pair, après avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 80% dans Castello SGR, une société active dans la promotion et la gestion de produits d'investissement alternatifs, principalement immobiliers, basée à Milan. Le prix, entièrement payé en espèces, s'élève à 60 millions d'euros, plus environ 1,7 million d'euros pour l'estimation de la position financière nette.

Le groupe Safilo abandonne 0,3 %. La société et Juicy Couture ont annoncé le renouvellement, jusqu'au 31 décembre 2027, de leur accord de licence mondial pour la conception, la fabrication et la distribution de lunettes de vue et de soleil pour femmes et de lunettes pour filles de la marque Juicy Couture.

Du côté des petites capitalisations, doValue a gagné 5,4 %. La société a annoncé jeudi l'atteinte d'étapes importantes dans plusieurs projets clés développés par son laboratoire d'innovation et le lancement de la prochaine phase du programme doTransformation, une initiative majeure dévoilée lors du dernier Capital Market Day 2022. "La promesse de l'IA a toujours été claire pour nous à doValue, et nous sommes maintenant fiers de communiquer les résultats concrets que cette technologie apporte dans toutes nos activités, avec des effets tangibles sur nos KPI et nos finances", a déclaré George Kalogeropoulos, COO du groupe.

Restart, quant à lui, a progressé de 2,7 %, ce qui porte son gain hebdomadaire à plus de 14 %.

d'Amico a affiché des actifs de 2,5 %, la société poursuivant sans relâche son plan de rachat. Plus récemment, la société a annoncé en début de semaine qu'elle avait racheté ses propres actions ordinaires pour un montant total d'environ 585 000 euros.

Sur une note négative, Pierrel a chuté de 8,4 % pour atteindre 1,5390 EUR. L'action s'est échangée dans un volume élevé, plus de 283 000 actions ayant changé de mains par rapport à une moyenne journalière sur trois mois d'un peu moins de 25 000.

Le SS Lazio, quant à lui, a chuté de 1,4 % après avoir vendu Sergej Milinkovic Savic au club saoudien Al Hilal SFC. Les Capitolini recevront un montant fixe de 40 millions d'euros, payable en deux fois.

Parmi les PME, Datrix a progressé de 5,9 % après avoir annoncé jeudi que sa filiale FinScience transporterait désormais ses données thématiques sur la plateforme Nasdaq Data Link.

Digital Magics, quant à lui, a progressé de 3,7 %. Le titre - qui manque la date de détachement du dividende depuis 2019 - a clôturé la journée en baisse de 2,0%. Avec Tinexta - en hausse de 0,2% - ils ont annoncé mercredi avoir lancé une coentreprise, à parts égales, visant à réaliser des investissements dans des start-ups numériques à fort potentiel.

Prisms, quant à lui, a grimpé de 4,3 pour cent après avoir décidé de lancer une obligation convertible de 7,5 millions d'euros. Le POC sera divisé en 663 obligations de 10 000 euros chacune, qui seront offertes à Medigest, Area 62 et Tendercapital Alternative Funds. La durée sera de cinq ans et aucun paiement de coupon n'est prévu.

Energy a augmenté de 0,4 % après avoir déclaré des revenus de 39 millions d'euros pour le premier semestre, en baisse par rapport aux 53,3 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente. Le carnet de commandes est passé de 43,8 millions d'euros à 6,5 millions d'euros, dont 70 % étaient constitués de commandes de 2021 en raison de pénuries de matériaux. La marge d'Ebitda est de 20 %, ce qui est conforme aux attentes de la société et à ce qui avait été prévu lors de l'introduction en bourse.

"La direction d'Energy estime pouvoir réaliser, au cours de l'exercice 2023, des revenus proches de ceux réalisés l'année précédente et une marge d'Ebitda de 20 %. En outre, grâce à l'ouverture des marchés des services de réseau aux systèmes de stockage, le marché des grands systèmes de stockage devrait connaître une forte croissance en 2024 selon les principales sociétés de recherche stratégique du secteur ; Energy confirme donc les objectifs 2024 communiqués au marché lors de l'IPO, avec un CAGR 2022 -2024 de revenus de 30% et une marge Ebitda de 20%", a expliqué la société.

À New York, le Dow Jones a clôturé mercredi en baisse de 0,3 %, le Nasdaq a terminé juste au-dessus du pair, et le S&P 500 a augmenté de 0,2 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1212 USD contre 1,1194 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2913 USD contre 1,2888 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 79,40 USD contre 80,03 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 981,69 USD l'once contre 1 974,04 USD l'once la nuit dernière.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, à 1430 CEST, les demandes initiales de prestations de chômage arriveront des États-Unis, tandis qu'à 1600 CEST, l'espace sera donné aux ventes de maisons existantes. À 1730 CEST, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à quatre et huit semaines est prévue.

