doValue SpA, anciennement connue sous le nom de doBank SpA, est une société financière basée en Italie. Elle fournit des services de gestion de prêts et d'actifs immobiliers, principalement des créances non performantes, pour les banques, les investisseurs et les institutions financières publiques et privées. Son offre comprend des services d'entretien, des services auxiliaires et des services immobiliers. Les services comprennent le recouvrement de créances et le recouvrement de prêts, la gestion des paiements de location, la diligence raisonnable, la structuration et le co-investissement. Ancillary Services fournit des services auxiliaires de nature commerciale, immobilière et juridique par l'intermédiaire d'autres sociétés ou structures internes. Les Services immobiliers proposent, entre autres, la facilitation des ventes aux enchères, un accord de coopération avec les emprunteurs, des évaluations de biens immobiliers, des évaluations de biens immobiliers et des services techniques et professionnels. La société se concentre sur l'Europe du Sud.

Secteur Services financiers aux entreprises