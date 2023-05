doValue, soutenu par Softbank, revoit à la hausse ses prévisions de prises de commandes malgré une perte au premier trimestre

Le gestionnaire de créances douteuses basé à Vérone a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que les nouveaux contrats potentiels de recouvrement de créances douteuses en Europe du Sud atteignent 58 milliards d'euros (63,85 milliards de dollars) au cours des deux prochaines années, contre une prévision précédente de 52 milliards d'euros.

doValue, qui a été séparée d'UniCredit et dont les principaux actionnaires sont Softbank Group et Bain Capital Credit, prévoit que ses prises de commandes augmenteront encore au cours des prochains trimestres en raison d'une hausse probable des créances douteuses due à des facteurs de stress tels que l'inflation et les taux d'intérêt plus élevés.

Toutefois, la société a enregistré une perte nette de 2,7 millions d'euros au premier trimestre, contre un bénéfice de 8,9 millions un an plus tôt, le résultat ayant été affecté par une augmentation des provisions pour risques et charges ainsi que par une baisse des bénéfices de base.

(1 $ = 0,9084 euros)