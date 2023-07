DOVER CORPORATION : Wells Fargo Securities est neutre

Dover Corporation est un groupe industriel diversifié. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements de manutention (24%) : treuils industriels et de loisirs, accessoires pour machines de construction et de démolition, pièces hydrauliques, outils d'automatisation industrielle, etc. ; - produits de gestion des fluides (22,1%) : tiges de pompage, pièces de trépan pour l'exploration de pétrole et de gaz, vannes de commande, garnitures de pistons et joints d'étanchéité, buses, têtes d'injection, systèmes d'aspiration, etc. ; - équipements de réfrigération (20,4%) : systèmes de réfrigération, systèmes de climatisation et de ventilation des cuisines commerciales, équipements de transfert de chaleur, équipements de conditionnement pour alimentation et boissons, etc. ; - équipements mobiles (20,3%) : remorques-citernes, compacteurs, ramasseuses-presses, systèmes de lavage de voitures, éléments internes de moteurs, etc. ; - produits d'identification (13,2%) : systèmes de marquage industriel et de codage utilisés pour coder les informations relatives aux produits, systèmes de traçabilité, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (57%), Amériques (7,8%), Europe (21,1%), Asie (11%) et autres (3,1%).

Secteur Machines et équipements industriels