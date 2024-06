RegO Products, qui fait partie d'OPW Clean Energy Solutions et de Dover, a annoncé le lancement de sa nouvelle vanne d'intervalle à bride unique de 3 pouces de la série SSA3218F. Ce modèle en acier inoxydable est conçu pour être utilisé dans les activités de chargement et de déchargement de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et d'ammoniac anhydre (NH3) pour les bobtails, les camions de transport, les réservoirs de nourrices, ainsi que les usines et les terminaux de stockage de liquides. La vanne SSA3218F peut être actionnée manuellement, par câble à distance ou par divers actionneurs, vendus séparément. Les ouvertures à galets de type came de l'unité assurent une durée de vie de plusieurs dizaines d'années, fiable et nécessitant peu de maintenance.

Les caractéristiques et avantages conviviaux de la vanne SSA3218F sont les suivants : Une conception qui élimine la zone de piège à liquide entre la sortie de la vanne et la vanne d'arrêt en aval, ce qui supprime la nécessité d'installer une soupape de décharge hydrostatique ; Un corps, une tige, un siège et des ressorts en acier inoxydable qui augmentent la durée de vie ; Un disque de siège en nitrile et des joints de tige en PTFE ; Une garniture facile à entretenir qui ne nécessite pas le retrait de la tuyauterie pour regarnir la tige ; Une conception à haut débit qui aide à prévenir la cavitation de la pompe et la perte d'efficacité ; et Une vanne de surdébit intégrée et des goujons de cisaillement qui respectent ou dépassent les normes de sécurité de l'industrie.