Dow : chute de 60% du BPA au 3e trimestre

Le groupe de chimie Dow publie un BPA opérationnel de 1,11 dollar au titre du trimestre écoulé, contre 2,75 dollars pour la même période de l'an dernier, ainsi qu'une marge d'EBIT opérationnelle en recul de 11 points à 8,5%.



A plus de 14,1 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a reculé de 5% en comparaison annuelle, des hausses de prix locales ayant été plus que contrebalancées par les variations de changes défavorables et par une contraction des volumes.



'A court terme, nous nous attendons à ce que l'environnement macroéconomique demeure dynamique', affirme le CEO Jim Fitterling, qui pointe aussi une série de mesures prévues susceptibles de générer plus d'un milliard de dollars d'économies de coûts en 2023.



