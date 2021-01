Dow : hausse de 4% du BPA opérationnel au 4e trimestre

Dow publie un BPA opérationnel en hausse de 4% à 81 cents au titre des trois derniers mois de 2020, dépassant sensiblement le consensus, malgré une marge d'EBIT opérationnelle en retrait de 0,3 point à 9,8%.



Le chimiste a accru ses revenus de 5% à 10,7 milliards de dollars, avec des effets de changes favorables, des hausses de prix locaux pour 2% ainsi qu'une augmentation de 1% des volumes, qui ont retrouvé leurs niveaux pré-pandémiques dans tous les segments.



'Dow entre en 2021 avec une dynamique séquentielle et est bien positionné pour une croissance rentable continue dans la reprise en cours et le cycle sectoriel en amélioration', affirme le PDG Jim Fitterling.



