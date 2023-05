Dow réduit ses prévisions de revenus pour le deuxième trimestre en raison de problèmes de demande et de prix

Le fabricant de produits chimiques Dow Inc. a prévu un chiffre d'affaires inférieur aux attentes du marché pour le deuxième trimestre, en raison du ralentissement de l'activité macroéconomique et de la baisse des prix.

L'entreprise s'attend maintenant à ce que les revenus pour le trimestre se terminant le 30 juin se situent entre 11 et 11,5 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 12,12 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Dow avait précédemment prévu un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours compris entre 11,75 et 12,25 milliards de dollars.

Lors d'une conférence de Bernstein, Dow a souligné que la demande en Chine continuait d'être "inégale" et a déclaré avoir constaté une demande plus faible que prévu pour les appareils électroménagers et les matériaux de construction en avril.

La faiblesse de la demande dans d'autres secteurs affecte Dow, qui vend ses produits tels que les revêtements et les adhésifs à des industries allant de l'automobile à l'emballage alimentaire en passant par l'électronique.

Cette réduction des prévisions et ces commentaires interviennent plus d'un mois après que le directeur financier de Dow, Howard Ungerleider, a averti que l'entreprise continuerait à faire face à des conditions macroéconomiques difficiles dans le monde entier au cours du deuxième trimestre.