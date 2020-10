Dow supprime 118 emplois à son siège européen de Horgen

Zurich (awp) - Le chimiste américain réduit ses effectifs à Horgen, siège européen du groupe. Plus de 100 emplois seront supprimés. Les mesures interviennent dans le cadre des économies que le groupe avait annoncées l'été passé. La plus grande partie de la recherche et du développement de l'entreprise en Suisse sera supprimée.

A Horgen aux bords du lac de Zurich, Dow emploie actuellement environ 400 collaborateurs, siège central du groupe pour les régions Europe, Proche-Orient, Afrique et Inde. Les collaborateurs ont été informés lundi de ces mesures qui toucheront probablement 118 postes, a confirmé mercredi à AWP une porte-parole de la société. Elle confirmait une information de la presse en ligne Tamedia. Une procédure de consultation est en cours.

La majorité des activités de recherche et développement basées à Horgen seront supprimées. Ce laboratoire avait été modernisé pour plusieurs millions de francs suisses ces dernières années, selon l'article de Tamedia qui s'appuie sur diverses sources. La porte-parole a précisé que l'avenir du bâtiment abritant le laboratoire est à l'étude.

Une grande partie des emplois supprimés seront transférés d'ici la fin de l'année prochaine dans d'autres emplacements en Europe. Plusieurs collaborateurs se verront offrir de déménager, selon la porte-parole. Ceux qui ne voudront pas partir bénéficieront d'un appui individuel.

En juillet, Dow avait annoncé vouloir économiser environ 6% des frais de personnel. Au 2e trimestre, le groupe a enregistré une baisse de 24% de son chiffre d'affaires net sur un an, en raison de la pandémie qui pèsera "dramatiquement" sur les résultats de l'exercice en cours.

Dow compte 109 usines dans 31 pays et occupe près de 36'500 salariés dans le monde. En 2019, son chiffre d'affaires a atteint 43 milliards de dollars (38,9 milliards de francs suisses).

