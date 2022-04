Dow : vers des investissements dans l'alcoxylation

Dow annonce son intention d'étendre sa capacité mondiale d'alcoxylation aux États-Unis et en Europe afin de répondre à la demande croissante sur un large éventail de marchés finaux où le groupe affiche des taux de croissance annuels de 10 à 15%.



Ces investissements aux États-Unis et en Europe sont soutenus par des accords d'approvisionnement avec des clients, y compris des marques grand public de premier plan, et devraient être mis en ligne en 2024 et 2025, respectivement.



L'annonce de ce jour s'appuie sur les expansions de capacités d'alcoxylation de Dow annoncées en 2018 en Louisiane et en 2019 en Espagne, qui sont toutes deux sur la bonne voie pour être mises en service cette année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.