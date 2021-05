Dowa Holdings Co., Ltd. : Le titre revient à proximité du support

Données financières JPY USD EUR CA 2021 575 Mrd 5 269 M 4 323 M Résultat net 2021 15 546 M 142 M 117 M Dette nette 2021 125 Mrd 1 142 M 937 M PER 2021 17,1x Rendement 2021 2,01% Capitalisation 265 Mrd 2 429 M 1 991 M VE / CA 2021 0,68x VE / CA 2022 0,64x Nbr Employés 6 986 Flottant 88,1% Prochain événement sur DOWA HOLDINGS CO., LTD. 11/08/21 Q1 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 5 053,75 JPY Dernier Cours de Cloture 4 475,00 JPY Ecart / Objectif Haut 25,8% Ecart / Objectif Moyen 12,9% Ecart / Objectif Bas -3,91% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Akira Sekiguchi President & Representative Director Hiroshi Kanaya Manager-Accounting & Finance Masao Yamada Chairman Eiichi Wakabayashi Executive Officer & Manager-Information Systems Eiji Hosoda Independent Outside Director