Dowlais Group plc est un groupe d'ingénierie spécialisé basé au Royaume-Uni et axé sur le secteur automobile. Les activités de la société comprennent GKN Automotive, GKN Powder Metallurgy et GKN Hydrogen. GKN Automotive est une entreprise mondiale de technologie automobile spécialisée dans les systèmes de propulsion électrique. GKN Automotive est engagée dans le développement de systèmes de propulsion électrique de haute performance pour la production en série. GKN Automotive est un fournisseur de systèmes de transmission intégrale et un partenaire d'intégration pour les constructeurs automobiles mondiaux. Les solutions de GKN Automotive permettent aux véhicules électriques de régénérer plus d'énergie. GKN Powder Metallurgy est spécialisée dans la métallurgie des poudres. Les activités de GKN Powder Metallurgy comprennent GKN Powders-Hoeganaes, GKN Sinter Metals, GKN Additive, et d'autres. GKN Hydrogen propose des solutions de stockage de l'hydrogène. GKN Hydrogen équilibre l'offre et la demande, en produisant et en stockant de l'énergie renouvelable pour toute une série d'applications automobiles et industrielles.