Downer EDI Limited a annoncé la nomination de Steven MacDonald en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 1er septembre 2023. M. MacDonald rejoint la société en tant qu'administrateur indépendant. M. MacDonald est actuellement directeur non exécutif d'Ausgrid, président d'Intera Renewables et membre du comité d'investissement de Palisade Investment Partners et du Water NSW Asset Advisory Group.

M. MacDonald était auparavant directeur général de Zinfra et a occupé auparavant plusieurs postes de direction au sein de Transfield Services Limited, notamment celui de directeur général du marketing et des investissements, où il a dirigé les fusions et acquisitions, y compris leur intégration et leur transformation, celui de directeur général de Transfield Services Infrastructure Fund et celui de directeur de la stratégie. M. MacDonald est titulaire d'une licence en génie civil (avec mention) de l'université de Melbourne et est membre de l'Australian Institute of Company Directors. Suite à l'annonce du 6 mars 2023, la société confirme que Peter Watson se retirera du conseil d'administration le 30 septembre 2023.

Cela permettra une transition efficace, en particulier dans son rôle de président du comité "Zero Harm".