Downing Renewables achète le réacteur de dérivation Mersey Reactive Power

Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC - investisseur dans des parcs solaires, des parcs éoliens et des actifs hydroélectriques - a signé un accord pour l'achat de Mersey Reactive Power Ltd, un réacteur shunt de 200 mégavolts ampères, pour un montant d'environ 11 millions de livres sterling en numéraire. Un réacteur shunt est utilisé dans les systèmes de transmission d'énergie à haute tension pour stabiliser la tension lors des variations de charge. La société indique que l'investissement sera réalisé au moyen de sa facilité de crédit renouvelable de 40 millions de livres sterling et qu'il devrait contribuer au rendement de l'entreprise. L'acquisition proposera à DORE une source de revenus à long terme.

Tom Williams, Head of Energy & Infrastructure at Downing LLP, déclare : "Nous ne pouvions pas laisser passer l'occasion de diversifier davantage le portefeuille de DORE et de fournir des services de réseau essentiels au Royaume-Uni, et nous sommes enthousiasmés par notre réserve d'opportunités potentielles dans ce secteur du marché de l'énergie. La gestion de la tension et la stabilité du réseau sont essentielles au succès futur de la décarbonisation.

Cours actuel de l'action : 103,78 pence, en hausse de 0,3 % lundi midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 6,9

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

