Downing Renewables acquiert deux centrales hydroélectriques

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC - investisseur dans des parcs solaires, des parcs éoliens et des centrales hydroélectriques au Royaume-Uni, en Suède et en Finlande - annonce l'acquisition de deux centrales hydroélectriques pour 5,1 millions GBP. L'acquisition est financée par Downing Hydro AB, en utilisant les réserves de trésorerie disponibles. Les deux centrales portent à 28 le nombre total de centrales hydroélectriques suédoises de la société, avec une production moyenne annuelle totale de 197 gigawattheures. La première des deux acquisitions, qui a déjà été réalisée, est une centrale hydroélectrique de 2,5 gigawattheures à Hogforsen. La deuxième acquisition, qui devrait être achevée début mars, est une centrale hydroélectrique de 6 gigawattheures à Hottne.

DORE augmente son objectif de dividende pour 2023 de 7,6 % à 5,38 pence par action. S'attend à ce que le dividende accru soit entièrement couvert par le portefeuille actuel. "L'objectif de dividende indiqué dans cette annonce est un objectif uniquement et non une prévision de bénéfice. Il n'y a aucune garantie que l'objectif de dividende sera atteint ou que DORE effectuera une quelconque distribution et il ne doit pas être considéré comme une indication des résultats futurs attendus de DORE", note la société.

----------

TruSpine Technologies PLC - Société de dispositifs médicaux basée à Gatwick, Angleterre - Déclare qu'elle n'a toujours pas reçu le financement de la facilité de crédit-relais et la souscription de la tranche 1 du financement par actions échelonné qu'elle a convenu avec Investment Group. Estime qu'elle recevra le financement "en temps voulu". Note qu'elle a obtenu 200 000 GBP à la suite d'un accord de prêt avec un tiers distinct, comme indiqué mardi, qui est utilisé à des fins générales de fonds de roulement.

----------

Technology Minerals PLC - développeur de métaux de batterie - Reçoit un avis de conversion de Macquarie Bank Ltd pour les obligations convertibles de 40 000 GBP de la première tranche de 500 000 GBP de la facilité d'obligations convertibles de 4,0 millions GBP. Prévoit d'émettre 4,0 millions d'actions à un prix de conversion de 0,993150p par action. L'admission des actions devrait avoir lieu le 8 mars.

----------

GSTechnologies Ltd - société de fintech et de technologie de l'information basée à Milton Keynes, Angleterre - Obtient un avis de conversion du fournisseur de la facilité de prêt pour convertir le montant principal de 240 000 USD de la facilité de prêt et les intérêts associés de 24 000 USD en nouvelles actions sans valeur nominale dans le capital de la société. L'admission des actions devrait être effective le ou vers le 7 mars.

----------

Ariana Resources PLC - société d'exploration ayant des intérêts en Turquie, à Chypre et au Kosovo - Termine sa diligence raisonnable sur le projet aurifère de Slivova au Kosovo et s'attend à conclure un accord définitif de complément de prix sur le projet. Termine l'étude de concept pour le projet pendant la diligence raisonnable. "Nous sommes impatients de faire progresser le développement de l'attrayant projet aurifère de Slivova au Kosovo. Nous voyons un certain nombre de possibilités de hausse pour le projet et nous les étudierons systématiquement pendant la période d'earn-in, une fois convenu, par Western Tethyan et Avrupa Minerals", commente le directeur général Kerim Sener. Le projet Slivova couvre 32 kilomètres carrés et est valable pour 7 ans d'exploration.

----------

Quantum Exponential Group PLC - société d'investissement en technologie quantique - Nomme Stuart Woods au poste de directeur de l'exploitation et de la stratégie. Note que le poste a été nouvellement créé par la société. "L'expérience de Stuart dans les secteurs des technologies quantiques et profondes, ainsi que ses contacts avec les experts du secteur et les investisseurs, sont inégalés. Le fait que Stuart rejoigne Quantum Exponential à ce moment important témoigne de sa foi en notre stratégie à long terme, alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur la qualité des investissements réalisés à ce jour", commente Ian Pearson, président non exécutif.

----------

TomCo Energy PLC - Explorateur pétrolier basé à Londres dans l'État américain de l'Utah - Déclare être actuellement en discussion avec la contrepartie de l'accord concernant l'acquisition par sa filiale Greenfield Energy LLC des 90 % restants des intérêts des membres pour une contrepartie supplémentaire en espèces de 16,3 millions USD par le biais d'une option exclusive. Il est dit que l'option devait expirer mardi. Il est dit qu'il n'y a aucune certitude que l'option sera prolongée ou que le financement nécessaire pourra être décroché pour compléter l'acquisition.

----------

Angus Energy PLC - Société de transition énergétique basée à Londres avec un portefeuille d'actifs de développement de gaz propre, de projets géothermiques terrestres et de champs de production de pétrole hérités - Termine le forage de la dérivation SF7v au champ Saltfleetby. Déclare qu'il a atteint une profondeur totale mesurée de 2746 mètres dans le réservoir Westphalien 1D. Déclare que Richard Herbert sera nommé PDG avec le contrôle total des opérations quotidiennes. Reçoit une offre d'un groupe d'actionnaires principaux pour fournir une facilité de dette junior pour couvrir tout dépassement du programme de forage ainsi que les coûts de diligence avec des acquisitions potentielles, comme alternative à un placement dilutif.

----------

First Class Metals PLC - Société d'exploration de métaux à la recherche de découvertes de métaux à grande échelle au Canada - Déclare que le programme de travail sur ses propriétés McKellar & Magical prouve davantage le modèle conceptuel de sulfure massif volcanique et l'extension des occurrences historiques de métaux à haute teneur sur la propriété. Signale un potentiel avéré pour les éléments de terres rares et prévoit d'autres travaux. "Parmi les autres encouragements de la saison 2022 sur le terrain, les premiers résultats d'exploration à McKellar donnent des résultats significatifs sur la tendance historique riche en zinc et en argent. La minéralisation reste ouverte, des travaux supplémentaires étant justifiés. Il y a d'autres cibles convaincantes sur la propriété, y compris le diatrème qui fera l'objet d'un suivi lors de la prochaine saison de terrain. Les résultats anormaux de la première passe du programme de terrain initial à Magical ont soutenu la théorie d'une minéralisation le long du contact géologique cisaillé et d'autres travaux sont prévus", déclare le PDG Marc Sale.

----------

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.