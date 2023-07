Downing Renewables & Infrastructure Trust plc est un fonds d'investissement à capital fixe basé au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de générer un rendement total attrayant pour les investisseurs, comprenant un revenu de dividendes stable et la préservation du capital, avec la possibilité d'une croissance du capital par l'acquisition et la réalisation de la valeur d'un portefeuille diversifié de projets d'infrastructures d'énergie renouvelable. La société réalise ses investissements par le biais de sa principale société de portefeuille et de sa filiale unique, DORE Hold Co Limited (Hold Co), et de sociétés de portefeuille intermédiaires qui sont directement détenues par la Hold Co. La Société investit dans un portefeuille diversifié d'actifs liés aux énergies renouvelables et aux infrastructures au Royaume-Uni et en Europe du Nord. La société investit dans divers secteurs, tels que l'hydroélectricité, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la géothermie et d'autres actifs d'infrastructure au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe du Nord. Downing LLP est le gestionnaire des investissements de la société.