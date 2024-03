Downing Renewables & Infrastructure Trust plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux investisseurs un niveau de revenu attractif et durable, avec un élément de croissance du capital, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable et d'infrastructure au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe du Nord. La société investit dans un portefeuille d'actifs diversifié en fonction de la principale technologie utilisée pour produire de l'énergie à partir de sources renouvelables, de la géographie et du stade de développement d'un projet, à savoir opérationnel, prêt à être construit ou en cours de construction. Elle investit principalement dans des actifs qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, dans d'autres actifs d'infrastructure et dans des investissements dans des entreprises dont les principaux revenus ne proviennent pas de la production et de la vente d'électricité sur les marchés de gros de l'électricité. Downing LLP est le gestionnaire d'investissement de la société.