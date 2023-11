(Alliance News) - Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC a fait état jeudi d'une baisse de sa valeur d'actif net en annonçant qu'il prévoyait une liquidation ordonnée de la société.

Le fonds d'investissement a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 31 août était de 71,57 pence, en baisse de 8,2% par rapport à 77,99 pence au 28 février. Ce chiffre est à comparer à la baisse de 13 % de l'indice FTSE AIM All-Share TR au cours des six mois précédant le 31 août, sous l'effet d'un sentiment de plus en plus négatif à l'égard des petites entreprises britanniques, compte tenu des vents contraires macroéconomiques.

Judith MacKenzie, la gestionnaire principale, a déclaré : "Le sentiment négatif des marchés à l'égard des petites entreprises britanniques s'est maintenu en raison de l'échéance de 2022.

"Pendant ce temps, les catalyseurs dans le portefeuille sont reconnus et réalisés, avec plus de 20% des actifs nets maintenant 'en jeu' avec des offres convenues ou des révisions stratégiques qui devraient conduire à des sorties et à un retour de capital".

"Compte tenu de cette activité et du sentiment négatif persistant à l'égard des petites entreprises et des petits fonds d'investissement, le conseil d'administration et le gestionnaire ont décidé qu'il était temps d'entamer une liquidation gérée de la société, avec l'intention d'effectuer le premier remboursement aux actionnaires d'au moins 20 % du capital au début de 2024. Cette opération sera suivie d'autres remboursements de capital lorsque les liquidités et les sorties de marché le permettront.

Les actions du trust ont clôturé en hausse de 1,5 % à 61,91 pence à Londres vendredi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.