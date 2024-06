Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Plc - reçoit une demande d'assemblée générale visant à révoquer Hugh Aldous et Robert Legget en tant qu'administrateurs de la société et à nommer Rhys Summerton, Andre Tonkin et Paul Shackleton. La société demande également une résolution pour suspendre l'annonce de tout nouveau dividende ou remboursement de capital jusqu'à la fin de l'assemblée générale demandée et pour annuler le dividende intérimaire de 12,00 pence déclaré le 28 mai. La société affirme que la demande est une tentative de Milkwood Capital Ltd, actionnaire à 28 %, de déterminer la gestion de la société sans procéder à une acquisition formelle. La société déclare que les actionnaires ne doivent rien faire pour le moment, car elle étudie la légalité de la demande.

Cours actuel de l'action : 23,40 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 63

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

