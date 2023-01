Des listes dans le rouge ; Leonardo se distingue sur le Mib

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert en baisse mardi, les traders évaluant une série de données économiques et de rapports de résultats trimestriels qui apparaissent progressivement sur les calendriers économiques.

Sur le front macroéconomique, le taux d'inflation de l'Allemagne a été confirmé à 8,6 %, en baisse pour le deuxième mois consécutif par rapport au record historique d'octobre, ce qui suggère que les pressions sur les coûts dans la plus grande économie d'Europe se sont relâchées en décembre.

Le rapport sur l'emploi au Royaume-Uni a montré que le rythme de la croissance des salaires s'est accéléré au cours des trois mois se terminant en novembre, établissant la plus forte augmentation depuis 2001.

Concentration maximale sur ce qui se passe au Japon, où le yen s'est échangé contre le dollar à 128,86 JPY, en légère baisse par rapport à la veille. La devise japonaise s'affaiblit avant l'annonce d'une politique monétaire clé par la Banque du Japon mercredi, au cours de laquelle on spécule que la BoJ pourrait suspendre sa politique de contrôle de la courbe des taux. La BoJ a acheté plus de 2 000 milliards de yens - environ 15,6 milliards de dollars - d'obligations d'État lundi avant sa réunion, selon le Nikkei.

Ainsi, le FTSE Mib cède 0,3 pour cent à 25 837,12.

Parmi les autres marchés boursiers européens, Londres est dans le rouge de 0,2 pour cent, tout comme Paris, tandis que Francfort est en baisse de 0,3 pour cent.

Parmi les plus petites cotations, la moyenne capitalisation est en hausse de 0,2 pour cent à 42 332,22, la petite capitalisation s'élève juste au-dessus du pair, tandis que l'Italie croissance est en hausse de 0,2 pour cent à 9 540,09.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Leonardo a sauté en tête, progressant de 5,9 % à 8,74 euros. Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur l'action de "neutre" à "acheter" avec une juste valeur de 11,70 euros.

Telecom Italia s'est également bien comporté, avec une hausse de 2,6 %. La société a annoncé lundi que le PDG de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, avait démissionné de son poste de membre du conseil d'administration de TIM, avec effet immédiat.

de Puyfontaine, a déclaré la société dans une note, a expliqué "comment, dans cette phase de dialogue constructif entre les principaux actionnaires de TIM et les institutions sous la direction du nouveau gouvernement, il est essentiel que toutes les parties soient libres de travailler de manière constructive et transparente dans l'intérêt de la société et de tous ses actionnaires".

Tenaris, en revanche, a augmenté de 2,4 pour cent, se redressant après deux sessions baissières.

Parmi les porteurs, FinecoBank, minoritaire de la liste, a cédé 1,2%, clôturant ainsi la liste.

Sur le segment des cadets, la Juventus FC a progressé, en hausse de 3,4 % après le vert de la veille avec 0,8 %.

Le Seco a progressé de 1,7 %. Axelera AI a annoncé mardi qu'elle avait choisi Seco comme unique développeur européen de solutions d'IA périphérique basées sur sa plateforme MetisTM AI, une plateforme performante, rentable et conviviale qui combine matériel et logiciel pour accélérer la vision par ordinateur périphérique.

Seco obtiendra un accès privilégié à la technologie AI d'Axelera et achèvera la conception d'une carte et d'un module de développement basés sur un facteur de forme standard.

Brunello Cucinelli a annoncé lundi qu'elle a racheté ses propres actions ordinaires pour une contrepartie totale d'environ 1,7 million d'euros entre le 10 et le 13 janvier 2023. Le titre s'est apprécié de 0,9 pour cent.

En queue de peloton, Ascopiave a chuté de 1,1%. Le titre fait l'objet d'une prise de bénéfices après que quatre sessions consécutives se soient terminées du côté haussier.

Sur le SmallCap, Openjobmetis a progressé de 5,4 %, indiquant sa troisième session du côté haussier.

Orsero, en revanche, a augmenté de 4,2 %, se dirigeant vers sa cinquième session à terminer du côté haussier.

A l'arrière, Netweek a cédé 4,5%. L'action - qui manque la date de détachement du dividende depuis 2008 - a chuté du même pourcentage sur une base hebdomadaire.

Parmi les PME, Grifal a bien progressé, marquant un plus de 5,9 pour cent après sa hausse à deux chiffres de plus de 14 pour cent de la veille. L'action s'est négociée à un sommet inhabituel de 32 000 contre une moyenne quotidienne de 15 6000 au cours des trois derniers mois.

Alfonsino - sur une enchère de volatilité après une hausse de 9,6 pour cent à 0,5480 EUR - a indiqué mardi qu'elle avait enregistré des ventes de 4,6 millions d'EUR en 2022, soit une hausse de 17 pour cent par rapport aux 3,9 millions d'EUR de l'année précédente. D'autre part, les commandes ont augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 550 000.

Parmi les baissiers, petit groupe également dans ce segment, Agatos a cédé 3,5 % à EUR0,6360. Toutefois, le titre a bien démarré l'année 2023, avec des actifs en hausse de 13 %.

En revanche, Doxee a chuté de 1,4 %, faisant marche arrière après deux séances de hausse.

Parmi les marchés asiatiques, le Hang Seng a baissé de 1,0 %, tout comme le Shanghai Composite, tandis que le Nikkei a augmenté de 1,2 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0818 contre USD1.0823 à la clôture de lundi. En revanche, la livre valait 1,2192 USD contre 1,2204 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 84,60 USD le baril, contre 84,03 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 908,47 USD l'once, contre 1 917,95 USD l'once la session précédente.

Le calendrier économique de mardi se poursuit avec l'indice des prix à la consommation pour l'Italie qui arrive à 1000 CET, tandis qu'à 1100 CET c'est le tour de l'indice ZEW des conditions économiques allemandes. Au même moment, l'indice de confiance ZEW pour la zone euro est publié.

A 1300 CET, le rapport mensuel de l'OPEP est attendu.

L'après-midi, le Canada présentera des données sur l'inflation, les achats d'obligations étrangères et les titres étrangers.

Parmi les entreprises cotées sur Piazza Affari, les résultats de Gibus sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.