(Alliance News) - Doxee Spa a déclaré avoir clôturé le premier semestre de l'année avec une perte nette de 3,2 millions d'euros, contre un bénéfice net de 300 000 euros au cours de la même période l'année dernière.

Les revenus se sont élevés à 12,1 millions d'euros, contre 11,1 millions d'euros au 30 juin 2022. Infinica a contribué à hauteur de 1,8 million d'euros à la génération de revenus consolidés.

La valeur de la production s'est élevée à 13,8 millions d'euros, contre 12,7 millions d'euros au premier semestre 2022, après des augmentations des immobilisations pour le travail interne lié au développement de la plateforme Doxee de 1,3 million d'euros, en ligne avec le chiffre de 2022, et d'autres revenus et recettes liés aux crédits d'impôt et aux contributions à la R&D de 365 000 euros, contre 359 000 euros au premier semestre 2022.

La marge de contribution s'élève à 6,4 millions d'euros, en ligne avec le chiffre du premier semestre 2022.

L'Ebitda est négatif de 500 000 EUR, alors qu'il était positif de 1,5 million d'EUR l'année précédente, tandis que la perte d'exploitation de 2,6 millions d'EUR se compare à l'Ebit positif de 100 000 EUR de l'année précédente.

Le résultat avant impôts est négatif de 3,3 millions d'euros, contre un bénéfice avant impôts de 300 000 euros au premier semestre 2022, après un Ebit négatif de 760 000 euros, contre un Ebit positif de 210 000 euros un an plus tôt.

La dette financière nette du groupe Doxee s'élève à environ 18,0 millions d'euros contre 14,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 4,3 millions d'euros contre 2,6 millions d'euros au 31 décembre 2022. Les passifs financiers non courants comprennent 15,2 millions d'euros de dettes bancaires, dont environ 9,7 millions d'euros consistent en des dettes à moyen et long terme - d'une durée comprise entre six et huit ans - à taux d'intérêt variable avec couverture du risque de taux d'intérêt, et 700 000 euros de dettes de location à moyen et long terme.

