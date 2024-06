Doxee SpA est une entreprise multinationale de haute technologie basée en Italie qui propose des produits pour la gestion des communications avec les clients (CCM), l'expérience client numérique et la dématérialisation. Elle aide les entreprises à innover dans leurs relations avec leurs clients en transformant l'expérience client à l'aide de technologies numériques telles que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel. La société propose un ensemble complet de produits en nuage dédiés à la communication client à travers trois lignes de produits : Doxee dx ou expérience documentaire, dédiée à la production et à la distribution de documents ; Doxee px ou expérience sans papier, qui offre des services de dématérialisation des processus, tels que la facturation électronique ou le stockage numérique conforme à la loi et Doxee ix ou expérience interactive, dédiée à l'expérience client numérique avec les produits Doxee Pvideo et Doxee Pweb.

Secteur Services et conseils en informatique