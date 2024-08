Doximity, Inc. fournit une plateforme numérique pour les professionnels de la santé aux États-Unis. Elle propose une plateforme en ligne qui permet aux médecins et autres professionnels de la santé de collaborer avec leurs collègues, de se tenir au courant des dernières nouvelles et recherches médicales et de gérer leur carrière. Elle propose des solutions de marketing, d'embauche et de productivité aux fabricants de produits pharmaceutiques, aux systèmes de santé, aux cabinets de recrutement médical et à certaines autres entreprises du secteur de la santé. Ses solutions de marketing permettent à ses clients du secteur pharmaceutique et des systèmes de santé d'obtenir le bon contenu, les bons services et les bonnes connexions avec les professionnels de la santé par le biais d'une variété de modules. Ses solutions de recrutement offrent des capacités de recrutement numérique aux systèmes de santé et aux cabinets de recrutement médical. Ses solutions de productivité comprennent ses outils de télésanté, de planification des gardes et de correspondance médicale assistée par l'intelligence artificielle (IA) et sont conçues pour aider les cliniciens à rationaliser leur flux de travail clinique.