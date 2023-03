DP Aircraft I corrige les taux d'intérêt des prêts des tranches 1 et 2

DP Aircraft I Ltd - Société de leasing d'avions basée à Guernesey - Corrige les taux d'intérêt pour les prêts d'avions de la tranche 1 et de la tranche 2 publiés le 28 février. Le taux d'intérêt du prêt amortissable de la tranche 1 pour DP Aircraft III est de 6,61% et le taux d'intérêt fixe de la tranche 2 pour les ballons est de 5,26%. Elle ajoute que le taux d'intérêt du prêt amortissable de la tranche 1 pour DP Aircraft IV est de 6,89 % et que le taux d'intérêt du ballon fixe de la tranche 2 est de 5,42 %. Le paiement final en 2026 sera de 69,5 millions USD, si Thai Airways International continue à payer les loyers en temps utile pendant toute la période.

Cours actuel de l'action : 0,060 USD, en hausse de 9,1 % mercredi

Variation sur 12 mois : triplement par rapport à 0,020 USD

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.