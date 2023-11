(Alliance News) - DP Eurasia NV a demandé mardi à ses actionnaires de ne rien faire après que le franchisé principal de la chaîne de pizzas a reçu une offre publique d'achat non sollicitée.

DP Eurasia a reçu une offre de rachat de la part de Jubilant FoodWorks Ltd. Jubilant, qui détient déjà environ 49 % du franchisé Domino's Pizza en Turquie, en Azerbaïdjan et en Géorgie, cherche à acheter le reste des actions de l'entreprise à 85 pence chacune. Cela valoriserait l'ensemble de DP Eurasia à 124,6 millions de livres sterling, et la part de la société que Jubilant ne possède pas à environ 63,7 millions de livres sterling.

DP Eurasia a déclaré : "L'offre est à la fois non sollicitée et inattendue. Pour l'instant, il est conseillé aux actionnaires de ne rien faire. Le conseil d'administration est en train d'examiner l'offre avec ses conseillers et une déclaration supplémentaire sera faite en temps voulu".

Le prix de l'offre représente une prime de 24 % par rapport au cours de clôture de l'action du groupe lundi, soit 68,5 pence par action.

Les actions de DP Eurasia ont augmenté de 22 % à 83,75 pence chacune mardi.

Plus tôt dans la journée de mardi, DP Eurasia a déclaré qu'au cours de la période de 10 mois se terminant le 31 octobre, les ventes de systèmes du groupe pour les activités poursuivies ont augmenté de 38 % pour atteindre 6,20 milliards TRY, soit 169,8 millions GBP, contre 4,50 milliards TRY pour les 10 mois correspondants de l'année précédente.

"Il s'agit d'une nouvelle période excellente pour le groupe, et nous nous réjouissons de terminer l'année financière en beauté", a ajouté l'entreprise.

