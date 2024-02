DP Eurasia NV - franchisé principal de la marque Domino's Pizza en Turquie, en Azerbaïdjan et en Géorgie - prévoit l'annulation de ses actions le 28 février suite à l'offre de 110 pence par action faite par Jubilant Foodworks Netherlands BV. Jubilant Foodworks a ensuite l'intention de transformer DP Eurasia en une société privée néerlandaise à responsabilité limitée et d'acquérir à terme 100 % des actions de DP Eurasia et/ou des activités et opérations de DP Eurasia. DP Eurasia souligne que cela réduira considérablement la liquidité et la négociabilité des actions de DP Eurasia, qui n'ont pas accepté l'offre, et que leur valeur pourrait s'en trouver affectée. L'offre de Says a été acceptée par 94 % des actionnaires à ce jour. Notes Les actionnaires restants de DP Eurasia deviendront des investisseurs minoritaires dans une société privée à responsabilité limitée contrôlée majoritairement et pourraient donc ne pas être en mesure de vendre leurs actions DP Eurasia. En outre, DP Eurasia convoque une assemblée générale d'urgence pour le 2 avril. Jubilant Foodworks détient déjà les droits de franchise de Domino's Pizza pour développer et exploiter ses magasins en Inde, au Sri Lanka, au Bangladesh et au Népal.

Cours actuel de l'action : 112,00 pence, en hausse de 12 % à Londres mardi

Variation sur 12 mois : Plus que doublé par rapport à 49,05 pence

