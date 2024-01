DP Poland PLC est une société basée au Royaume-Uni qui développe, exploite et sous-franchise des magasins Domino's Pizza en Pologne et en Croatie. La société exploite des pizzerias et des restaurants en Pologne et en Croatie. Ses magasins sont construits selon le concept S2, qui est un concept de magasin polonais mettant l'accent sur la création d'un environnement de consommation. Chaque magasin dessert une zone de livraison définie, conçue pour garantir que les pizzas peuvent être livrées dans les 30 minutes suivant la réception de la commande. La société exploite environ 114 magasins et restaurants dans les villes de Pologne et de Croatie. La filiale à 100 % de la société est DP Polska S.A. (DPPSA).

Secteur Restaurants et bars