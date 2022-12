DP Poland embauchera l'ex-PDG de Domino's comme président non exécutif au début de 2023

(Alliance News) - DP Poland PLC a déclaré vendredi avoir engagé l'ancien directeur général de Domino's Pizza Group PLC, David Wild, pour être son président non exécutif à partir de début 2023.

L'opérateur de pizzerias et de restaurants Domino's basé à Birmingham, en Angleterre, a déclaré que David Wild sera nommé au conseil d'administration au début de l'année 2023 pour succéder à Nick Donaldson en tant que président, sous réserve de la diligence réglementaire.

M. Wild apportera au conseil une vaste expérience du secteur de la consommation, ayant été PDG de Domino's de 2014 à 2020 et PDG de Halfords PLC auparavant. Wild est diplômé en chimie de l'Université d'Oxford.

Donaldson se retirera du conseil d'administration samedi après neuf ans de présence, comme annoncé en juin. Le directeur non exécutif Przemyslaw Glebocki sera nommé président par intérim entre le départ de Donaldson et la nomination officielle de Wild.

"Je suis ravi que David me succède, en s'appuyant sur l'expérience de Domino's senior dans l'entreprise... Combiné à l'expérience de David en Pologne, je ne pourrais pas imaginer un successeur mieux placé. DP Pologne a été transformé et a mûri de manière significative pendant mon mandat et est maintenant idéalement placé pour prospérer, avec une stratégie claire et une équipe de direction de première classe", a déclaré Donaldson.

Wild a ajouté : "Je suis ravi d'avoir l'opportunité de jouer un rôle dans la conduite du succès futur de l'entreprise, en combinant mes expériences antérieures chez Domino's et en Pologne pour générer de la valeur pour toutes les parties prenantes."

Les actions de DP Poland étaient en hausse de 0,7% à 8,41 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

